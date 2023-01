https://it.sputniknews.com/20230128/la-verita-sui-carri-armati-come-la-nato-portera-lucraina-alla-distruzione-16930013.html

La verità sui carri armati: come la NATO porterà l'Ucraina alla distruzione

La guerra tra carri armati si è evoluta. Le grandi battaglie corazzate che segnarono gran parte della seconda guerra mondiale, i conflitti arabo-israeliani...

Come la maggior parte delle innovazioni tecnologiche militari, la capacità di far sopravvivere alla battaglia un moderno carro armato è stata superata dalla messa in campo di sistemi difensivi progettati per superare tali difese. Se una moderna forza militare tentasse di lanciare un attacco su larga scala dominato dai carri armati contro un avversario di pari livello ben equipaggiato e armato di moderni missili anticarro, il risultato sarebbe una sconfitta decisiva per la parte attaccante, segnata dalle carcasse fumanti dei carri in fiamme.Non fraintendete: i carri armati hanno ancora un ruolo fondamentale da svolgere sul campo di battaglia moderno. Il loro status di bunker mobile è inestimabile nel tipo di conflitti di logoramento tritacarne che sono giunti a definire l'attuale fase del combattimento terrestre su larga scala. La velocità e l'armatura contribuiscono ancora alla sopravvivenza e il cannone principale di un carro armato rimane una delle armi più letali sul campo di battaglia moderno.Ma il carro armato moderno si comporta meglio come parte di una squadra d'armi combinata, supportata da fanteria (montata e non montata) e abbondanti quantità di armi di supporto (artiglieria e supporto aereo ravvicinato). Nell'arte del combattimento ravvicinato, il carro armato rimane un'arma di guerra essenziale. Tuttavia, se utilizzato in isolamento, un carro armato è semplicemente una costosa bara mobile.Si è parlato molto della recente decisione presa dalla NATO e dalle nazioni sue alleate di fornire carri armati occidentali all'Ucraina. La politica di questa decisione è un argomento separato. Questo articolo affronterà gli aspetti pratici operativi di questa decisione, vale a dire se la capacità militare dell'Ucraina è stata migliorata attraverso la fornitura di questi nuovi sistemi.Per rispondere a questa domanda, è necessario esaminare tre questioni fondamentali: la formazione, la sostenibilità logistica e l'occupazione operativa.FormazioneCi vogliono 22 settimane per addestrare un membro dell'equipaggio americano di base dell'M1 Abrams. Tale addestramento fornisce al soldato solo le abilità di base per renderlo funzionale. L'effettiva competenza operativa si ottiene solo attraverso mesi, se non anni, di addestramento aggiuntivo non solo nel sistema stesso, ma impiegandolo come parte di una squadra di armi combinate addestrata in modo simile. In poche parole, anche un equipaggio di carri armati ucraini esperto nel funzionamento di carri armati T-72 o T-64 dell'era sovietica non sarà in grado di passare immediatamente a un carro armato di tipo occidentale.Innanzitutto, la dimensione dell'equipaggio di un carro armato dell'era sovietica è di tre persone, riflettendo la realtà che i carri armati sovietici fanno uso di un meccanismo di caricamento automatico. I carri armati occidentali hanno quattro membri dell'equipaggio, perché il caricamento del cannone del serbatoio principale viene eseguito manualmente. L'adattamento a queste dinamiche richiede tempo e una formazione approfondita.La formazione è costosa. La NATO sta attualmente fornendo all'Ucraina tre tipi di carri armati: il britannico Challenger 2, il tedesco Leopard 2 e l'americano M1A2. Non esiste un corso di addestramento unificato: ogni carro armato richiede il proprio prospetto di addestramento, che non è direttamente trasferibile a un altro sistema.I processi di addestramento decentralizzati creati da un approccio così diversificato creano inefficienze e generano discrepanze nei risultati: un equipaggio non sarà come un altro, il che in combattimento, dove le unità dovrebbero essere intercambiabili per promuovere risultati prevedibili se tutte le altre circostanze rimangono le stesse, è solitamente fatale.Inoltre, questi problemi non potranno che essere rafforzati dall'enfasi che sarà posta sui risultati rapidi. La realtà è che qualunque programma di addestramento sviluppato e fornito dalle nazioni che forniscono i carri armati sarà insufficiente per il compito, con il risultato che equipaggi scarsamente addestrati porteranno sistemi d'arma estremamente complicati nell'ambiente più pericoloso al mondo per un carro armato: i denti di un esercito russo progettato ed equipaggiato per eliminare questi stessi carri armati.Sostenibilità LogisticaI carri armati sono tra i sistemi tecnicamente più impegnativi su un moderno campo di battaglia. Si rompono costantemente, soprattutto se non adeguatamente mantenuti. Per l'M1 Abrams, per ogni ora in cui un carro armato è sul campo, sono necessarie tre ore di manutenzione. Questo problema diventa solo amplificato in combattimento.Normalmente, un'unità corazzata è dotata di squadre di manutenzione organiche altamente specializzate che possono riparare la maggior parte dei problemi minori che possono mettere fuori gioco un carro armato. Dati i requisiti di formazione per produrre questo livello di meccanico di alta qualità, è improbabile che all'Ucraina venga fornito questo tipo di supporto per la manutenzione.Ciò significa che i carri armati che vengono forniti all'Ucraina dovranno essere restituiti alle nazioni della NATO per eventuali riparazioni significative di attrezzature danneggiate a causa del semplice utilizzo o del combattimento reale. In breve, è altamente probabile che un carro armato occidentale nelle mani degli ucraini si guasti ad un certo punto durante il suo utilizzo da parte dell'Ucraina, il che significa che il numero totale di carri armati a disposizione dell'Ucraina sarà di gran lunga inferiore al numero di carri armati forniti.Impiego OperativoIl mese scorso il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valeriy Zaluzhniy, ha dichiarato a The Economist di aver bisogno di 300 carri armati, 500 veicoli da combattimento di fanteria e 500 pezzi di artiglieria, se voleva avere qualche possibilità di sconfiggere la Russia.A seguito della riunione del 20 gennaio del Gruppo di contatto di Ramstein e delle successive discussioni sulla fornitura di carri armati, la NATO e i suoi partner alleati hanno concordato di fornire meno del 50% del numero di carri armati richiesti, meno del 50% del numero di veicoli da combattimento di fanteria richiesti e meno del 20% dell'artiglieria richiesta.Inoltre, il calendario per la consegna di queste apparecchiature è scaglionato in modo incoerente su un periodo che si estende per molti mesi, e in alcuni casi si estende fino all'anno successivo. Ciò non solo complica le questioni di formazione e sostenibilità logistica, che sono già sfavorevolmente inclini per l'Ucraina, ma rende quasi impossibile qualsiasi sforzo significativo per integrare questo materiale in un piano di occupazione operativo coeso. In breve, l'Ucraina sarà costretta a impegnare in combattimento l'equipaggiamento fornito, in particolare i carri armati, in modo frammentario.La verità sui carri armati è che la NATO e le sue nazioni alleate stanno rendendo l'Ucraina più debole, non più forte, fornendo loro sistemi militari eccessivamente complicati da utilizzare, straordinariamente difficili da mantenere e impossibili da sopravvivere se non impiegati in modo convincente e supportati da molte armi combinate.La decisione di fornire all'Ucraina i carri armati occidentali è, letteralmente, un patto suicida, qualcosa che coloro che affermano di stare cercando i migliori interessi dell'Ucraina dovrebbero prendere in considerazione prima che sia troppo tardi.

