Kiev annuncia negoziati sulla fornitura di missili e aerei per attacchi in Crimea

Kiev annuncia negoziati sulla fornitura di missili e aerei per attacchi in Crimea

Kiev, dopo aver concordato la fornitura di carri armati, sta negoziando sul trasferimento di missili e aerei a lungo raggio per attacchi in Crimea

"Ora ci sono due posizioni molto importanti sul tavolo dei negoziati: missili a lungo raggio, che consentiranno di distruggere l'infrastruttura alle retrovie dei russi, principalmente depositi di artiglieria, un numero molto potente di questi depositi si trova sul territorio della Crimea e, di conseguenza, l'aviazione", ha detto.Podolyak ha anche affermato che l'Ucraina ha bisogno di 350-500 carri armati, mentre il Paese spera in tempi di consegna più brevi, fino un mese e mezzo o due. Ha sottolineato che ora tutto deve essere fatto in modo estremamente rapido.Dopo lunghe discussioni sulla fornitura di carri armati occidentali a Kiev, mercoledì il governo tedesco ha accettato di inviare in Ucraina veicoli da combattimento Leopard 2. Si prevede di formare due battaglioni di carri armati, nella prima fase Berlino trasferirà una compagnia di 14 A6 da combattimento veicoli delle scorte della Bundeswehr. Come ha osservato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, i carri armati potrebbero arrivare in Ucraina alla fine di marzo.

ucraina

