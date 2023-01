https://it.sputniknews.com/20230128/italia-e-francia-invieranno-a-kiev-un-sistema-di-difesa-aerea-da-800-milioni-di-euro-16929347.html

Italia e Francia invieranno a Kiev un sistema di difesa aerea da 800 milioni di euro

L'Italia e la Francia hanno concordato di fornire congiuntamente a Kiev un avanzato sistema di difesa aerea Samp-T con circa 700 missili antiaerei Aster-30 per... 28.01.2023, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito, il sistema può intercettare e distruggere l'intero spettro di minacce aeree, compresi i missili nel raggio di 25 chilometri, così come gli aerei nel raggio di 100 chilometri, afferma il rapporto, aggiungendo che il sistema può anche intercettare i missili balistici.Secondo quanto riferito, la batteria SAMP-T è in grado di controllare 130 obiettivi diversi e lanciare fino a 10 missili su altrettanti bersagli.Lo sviluppatore e produttore del sistema di difesa aerea è il consorzio europeo Eurosam.All'inizio di gennaio, il vice primo ministro e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha affermato che l'importo totale degli aiuti militari italiani all'Ucraina era di circa 1 miliardo di euro. Martedì il parlamento italiano ha approvato un decreto che stabilisce il proseguimento con gli aiuti militari all'Ucraina nel 2023.Il governo italiano sta attualmente preparando un sesto pacchetto di aiuti militari all'Ucraina. Giovedì, il Corriere della Sera, citando fonti dei servizi di sicurezza nazionale, ha riferito che come parte di questo pacchetto, Roma invierà a Kiev, tra le altre cose, un sistema di difesa aerea Samp-T con munizioni, droni di progettazione israeliana, nonché equipaggiamento di artiglieria pesante.Nell'aprile 2022, Mosca ha inviato una nota agli Stati membri della NATO condannando la loro assistenza militare a Kiev dopo che la Russia ha iniziato la sua operazione militare in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito che eventuali spedizioni di armi sul territorio ucraino sarebbero "obiettivi legittimi" per le forze russe. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che pompare armi in Ucraina non favorisce i negoziati di pace e avrebbe un effetto dannoso sul conflitto.

