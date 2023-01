https://it.sputniknews.com/20230128/gran-bretagna-potrebbe-inviare-aerei-militari-in-ucraina-quando-la-russia-ritirera-le-truppe-16928731.html

Gran Bretagna potrebbe inviare aerei militari in Ucraina "quando la Russia ritirerà le truppe"

Gran Bretagna potrebbe inviare aerei militari in Ucraina "quando la Russia ritirerà le truppe"

Il Regno Unito potrebbe fornire all'Ucraina aerei da combattimento per missioni di polizia aerea dopo che la Russia avrà ritirato le sue truppe dal Paese... 28.01.2023, Sputnik Italia

Sebbene l'invio di aerei da combattimento in Ucraina al momento "non sia la priorità" per Londra, la possibilità di tali forniture non può essere esclusa, ha detto la fonte al giornale.Il Regno Unito potrebbe prendere in considerazione uno scenario del genere quando le forze russe si ritireranno dall'Ucraina e "ci sarà bisogno che gli ucraini conducano una missione di polizia aerea per proteggere il loro spazio aereo", ha detto la fonte.Mercoledì scorso, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che le forze armate tedesche avrebbero fornito all'Ucraina 14 carri armati Leopard 2 dai propri magazzini, ma ha rifiutato la richiesta di jet di Kiev, dicendo che non voleva che il conflitto ucraino si trasformasse in uno scontro armato tra Russia e NATO.I paesi occidentali hanno aumentato il loro sostegno militare all'Ucraina dopo che la Russia ha lanciato l'operazione militare speciale alla fine di febbraio 2022, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Nell'aprile 2022, Mosca ha inviato una nota agli Stati membri della NATO condannando la loro assistenza militare a Kiev. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito che eventuali spedizioni di armi sul territorio ucraino sarebbero "obiettivi legittimi" per le forze russe.

