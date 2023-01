https://it.sputniknews.com/20230128/farnesina-segnala-attacchi-a-missioni-diplomatiche-italiane-allestero-16928511.html

Farnesina segnala attacchi a missioni diplomatiche italiane all’estero

Farnesina segnala attacchi a missioni diplomatiche italiane all'estero

Ignoti hanno commesso atti criminali contro le missioni diplomatiche italiane e i loro dipendenti all'estero, ha comunicato sabato il ministero degli Esteri... 28.01.2023

Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha comunicato in una nota che ''nella serata di ieri ignoti hanno infranto la vetrata del palazzo dove è ubicato il Consolato Generale a Barcellona, imbrattando una parete dell’ingresso dell’edificio''.Inoltre ''nella giornata di ieri, a Berlino, è stata anche incendiata l’auto con targa diplomatica di un funzionario diplomatico in servizio all’Ambasciata d’Italia''. Le locali forze di polizia hanno effettuato i necessari rilievi scientifici ed investigativi. In ambedue i casi, fortunatamente, non si registrano danni a persone, ha aggiunto la Farnesina.Dell'accaduto è stato subito informato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Ha contattato personalmente l'ambasciata a Berlino e il consolato generale a Barcellona per esprimere solidarietà e ha chiesto che "venga fatta al più presto piena luce sulle dinamiche di questi atti criminosi". Il ministro ha anche disposto "l'avvio immediato delle procedure per la verifica e il rafforzamento delle sedi diplomatiche e del personale impegnato".

