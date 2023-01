https://it.sputniknews.com/20230128/egitto-mette-in-guardia-dal-pericolo-di-escalation-nei-territori-palestinesi-16929048.html

Egitto mette in guardia dal pericolo di escalation nei territori palestinesi

Egitto mette in guardia dal pericolo di escalation nei territori palestinesi

L'Egitto ha espresso il suo totale rifiuto e la ferma condanna per l'attacco terroristico commesso ieri sera da un palestinese a Gerusalemme Est, e ha invitato... 28.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-28T14:45+0100

2023-01-28T14:45+0100

2023-01-28T14:45+0100

egitto

palestina

israele

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/115/67/1156712_0:158:2896:1787_1920x0_80_0_0_79a29d9226d06b9e567e85ac5fd4aefa.jpg

"L'Egitto condanna l'attacco e tutte le operazioni che prendano di mira i civili", ha affermato il ministero degli Esteri del Paese. Il Cairo, si legge nel comunicato, “mette in guardia dalle gravi conseguenze dell'escalation tra la parte palestinese e quella israeliana e chiede la massima moderazione, la fine delle aggressioni e delle misure provocatorie”.Come sottolineato dal ministero, “l'attuale situazione di tensione nei territori palestinesi non dovrebbe portare a violenze ancora maggiori e al deterioramento della situazione politica e umanitaria, privare ogni possibilità di rilancio del processo di pace tra palestinesi e Lati israeliani".Il ministero degli Esteri egiziano ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime dell'attentato terroristico a Gerusalemme est, augurando una pronta guarigione ai feriti.Anche la Giordania ha condannato l'attacco armato a Gerusalemme est. Il Regno "condanna l'attacco a una sinagoga a Gerusalemme est, così come tutti gli atti di violenza contro i civili nelle terre palestinesi occupate", ha detto in una nota Sinan al-Majali, portavoce del ministero degli Esteri giordano. Ha sottolineato "la necessità di adottare misure urgenti ed efficaci per prevenire l'escalation della violenza, intensificare gli sforzi per ripristinare la calma e fermare tutte le misure unilaterali e provocatorie che contribuiscono ad aumentare la tensione".

egitto

palestina

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

egitto, palestina, israele, politica