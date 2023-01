https://it.sputniknews.com/20230128/due-aerei-militari-si-schiantano-in-india-un-pilota-e-morto-16928831.html

Due aerei militari si schiantano in India, un pilota è morto

Due aerei militari si schiantano in India, un pilota è morto

Un pilota è morto nello schianto di due caccia, avvenuto sabato nello stato indiano del Madhya Pradesh, altri due piloti sono rimasti feriti e soccorsi. Ciò è... 28.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-28T12:23+0100

2023-01-28T12:23+0100

2023-01-28T12:23+0100

india

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/330/66/3306600_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_aa8ed7ce2970aca521e743f88fd85f80.jpg

La commissione d’investigazione dell’Air Force deve stabilire se si è trattato di una collisione a mezz'aria di caccia o se l'incidente è avvenuto per un altro motivo.Il canale NDTV ha riferito sabato mattina che i caccia Su-30 e Mirage-2000 si sono schiantati durante i voli di addestramento. Gli aerei sono decollati dalla base aerea di Gwalior. L'equipaggio del Su-30 è composto da due persone, il Mirage-2000 ha un pilota. Secondo queste informazioni, due piloti sono stati trovati vivi. Sono rimasti gravemente feriti e trasportati in aereo all'ospedale.Mentre un aereo si è schiantato nel distretto di Morena, nello stato del Madhya Pradesh, si ritiene che un altro sia precipitato a 100 km di distanza, nel vicino stato del Rajasthan. In precedenza, l'agenzia di stampa API ha riferito che sabato un aereo sconosciuto si è schiantato nel distretto di Bharatpur, nel Rajasthan. Secondo la polizia locale, l'aereo si è schiantato in un campo aperto. I media ritengono che questo possa essere uno dei due caccia dell'Air Force precipitati, ma non sono ancora stati ricevuti commenti ufficiali in merito.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

india, difesa