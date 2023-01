https://it.sputniknews.com/20230128/austria-ex-vice-cancelliere-scioccato-dalla-decisione-di-inviare-i-leopard-a-kiev-16929647.html

Austria, ex vice-cancelliere scioccato dalla decisione di inviare i Leopard a Kiev

L'ex vice-cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache ha commentato la decisione della Germania di fornire carri armati Leopard-2 all'Ucraina 28.01.2023, Sputnik Italia

"La maggior parte dei cittadini tedeschi è davvero scioccata dal fatto che il governo federale tedesco, sotto la guida del cancelliere Scholz e del ministro degli Esteri Burbock del Partito dei Verdi, abbia accettato la fornitura di armi e carri armati dalla Germania", ha sottolineato Strache.Parlando della decisione del governo federale, l'ex vice-cancelliereha osservato che i due partiti della coalizione e i loro rappresentanti (SPD e Verdi) avevano rifiutato categoricamente la fornitura di armi alle zone di guerra prima delle ultime elezioni.Dal punto di vista di Strache, la Russia, in quanto successore legale dell'Unione Sovietica, potrebbe "caratterizzare e considerare" la decisione del governo della Germania come azione di guerra.Secondo l'ex vice cancelliere, si tratta di "uno sviluppo estremamente pericoloso di eventi che potrebbe portare a un aggravamento della situazione militare in Ucraina" e ha anche il potenziale per diffondere la guerra in Europa.In relazione alla fornitura di carri armati all'Ucraina, il politico ha chiesto di "creare finalmente un forte movimento tedesco, internazionale e sovrapartitico per la pace", che si sta formando e diventerà attivo.

