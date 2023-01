https://it.sputniknews.com/20230127/ugledar-lesercito-russo-e-posizionato-a-est-e-sud-est-della-citta-16927963.html

Ugledar, l'esercito russo è posizionato a est e sud-est della città

Ugledar, l'esercito russo è posizionato a est e sud-est della città

Le truppe russe si sono posizionate ad est e sud-est di Ugledar, alcune formazioni stanno entrando in città e monitorando la situazione di combattimento. 27.01.2023, Sputnik Italia

Questo venerdì la notizia è stata riferita dal governatore temporaneo della Repubblica di Donetsk (DPR) Yan Gagin.Venerdì, il consigliere del governatore temporaneo della DPR, Igor Kimakovskiy, ha riferito che le forze armate ucraine vicino a Ugledar stanno cercando di contrattaccare in piccoli gruppi le posizione dei soldati russi, che si sono posizionati in priferia, ma che l'artiglieria si sta occupando con successo di queste formazioni militari.Ugledar si trova a sud-est di Donetsk. La DPR ha annunciato che la città rappresenta uno snodo logistico d'importanza, la cui presa permetterebbe di fermare le forniture dei raggruppamenti dell'esercito ucraino sulla linea di Marinka, da cui, in genere, partono i bombardamenti verso la parte orientale di Donetsk.Inoltre, la presa di Ugledar aprirebbe varie opportunità per colpire le formazioni ucraine in diverse direzioni.

