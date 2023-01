https://it.sputniknews.com/20230127/szijjarto-costruzione-centrale-nucleare-paks-2-ostacolata-da-ministri-tedeschi-verdi-16926742.html

Szijjarto: costruzione centrale nucleare Paks-2 ostacolata da ministri tedeschi "verdi"

Szijjarto: costruzione centrale nucleare Paks-2 ostacolata da ministri tedeschi "verdi"

27.01.2023

2023-01-27

Così il ministro degli Affari esteri e delle relazioni economiche estere dell'Ungheria Peter Szijjarto.Szijjarto ha ricordato che oltre a Rosatom, alla costruzione di nuove unità della centrale nucleare di Paks Energy sta partecipando un consorzio della società francese Framatome e della tedesca Siemens, che, secondo il contratto, è obbligata a fornire un sistema di controllo automatizzato del processo.Szijjarto ha osservato che giovedì ha avuto un colloquio telefonico con il vice primo ministro della Federazione Russa Alexander Novak, durante il quale le parti "hanno delineato alcuni punti in cui è possibile accelerare e semplificare il processo di investimento" nella costruzione di nuove unità della centrale nucleare Paks, pur non andando oltre le regole Commissione europea."Adesso la Commissione europea non impedisce gli investimenti, ma i tedeschi sì, i ministri tedeschi 'verdi', questo è inaccettabile. Ora non ci sono sanzioni contro la cooperazione sul settore nucleare e sull'uso dell'energia nucleare per scopi civili", ha detto il ministro degli Esteri ungherese.

