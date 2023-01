https://it.sputniknews.com/20230127/patriarcato-russo-anche-i-leader-politici-danno-importanza-allincontro-tra-il-patriarca-e-il-papa-16927006.html

Patriarcato russo: anche i leader politici danno importanza all'incontro tra il Patriarca e il Papa

Patriarcato russo: anche i leader politici danno importanza all'incontro tra il Patriarca e il Papa

27.01.2023

Ne ha parlato ai media russi il segretario per le relazioni tra cristiani del Dipartimento per le Relazioni Ecclesiastiche Esterne del Patriarcato di Mosca (DREE), lo ieromonaco Stefan, commentando il messaggio delle autorità del Montenegro sull'organizzazione di un incontro tra i due leader spirituali.Giovedì, il giornale montenegrino Dan, rifacendosi a fonti proprie, ha riportato che il sostituto premier del Paese, Dritan Abazović, ha proposto ad ottobre dell'anno scorso a Papa Francesco un incontro con il Patriarca Kirill a Podgorica, alla quale richiesta il pontefice ha risposto positivamente."Il fatto che periodicamente, da parte di diversi stati del mondo, arrivino proposte per offrire una piattaforma per un nuovo incontro tra il rappresentante della Chiesa Ortodossa Russa e il Papa dimostra quanta importanza diano a questi incontri, e alle questioni che verranno affrontate agli stessi, non solo i cristiani, ma anche i leader politici che pensano al futuro della civiltà umana", ha detto lo ieromonaco Stefan.

