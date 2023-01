https://it.sputniknews.com/20230127/missili-ipersonici-zircon-lanciati-da-terra-saranno-in-dotazione-allesercito-russo-nel-2023-16926106.html

Missili ipersonici Zircon lanciati da terra saranno in dotazione all'esercito russo nel 2023

27.01.2023

Alla domanda se la portata dello Zircon sia di oltre 900 km, segnalata dal Ministero della Difesa durante la crociera a lungo raggio della fregata Admiral Gorshkov, ha risposto: “Sapete, non parlo di caratteristiche. Confermo quello che dicono i militari. E non è consuetudine parlare in modo più ampio. Ma questa non è la portata massima. Il missile dovrebbe essere messo in servizio con la Marina quest'anno".Secondo Leonov, la questione della messa in servizio del missile è "puramente organizzativa". "È in corso di esecuzione una serie standard di procedure e una serie di documenti per l'adozione di Zircon in servizio. Non c'è nulla di insolito qui", ha osservato.Il missile è già prodotto in serie, un esempio di ciò è che la nave Admiral Gorshkov lo ha ricevuto, ha aggiunto Leonov.Il missile Zircon è stato sviluppato e prodotto dalla NPO Mashinostroeniya (parte del gruppo Tactical Missiles Corporation).

