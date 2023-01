https://it.sputniknews.com/20230127/capo-rostec-voci-su-carenza-di-munizioni-dellesercito-russo-e-una-totale-falsita-16925898.html

Capo Rostec: voci su carenza di munizioni dell’esercito russo è una totale falsità

Le affermazioni di Kiev e i rapporti di alcuni media stranieri secondo cui l'esercito russo sarebbe privo di munizioni non corrispondono alla realtà, ha... 27.01.2023, Sputnik Italia

"Le voci che i nostri nemici stanno lanciando oggi, secondo cui la Russia sta presumibilmente esaurendo missili, proiettili o qualcos'altro, è una totale falsità. <...> Su ordine del ministero della Difesa, abbiamo aumentato la produzione di munizioni diverse volte, e per alcuni tipi è stato aumentato considerevolmente", ha affermato Chemezov.Ha notato che nel corso dell'operazione speciale viene effettivamente consumata una grande quantità di munizioni di tutti i tipi: cartucce, munizioni di artiglieria e carri armati, missili.All'inizio di settembre, il quotidiano americano The New York Times, citando dati di intelligence, ha riferito che la Russia avrebbe acquistato milioni di proiettili di artiglieria e missili dalla Corea del Nord. Secondo il giornale, ciò indica che le sanzioni "hanno seriamente limitato le catene di approvvigionamento e costretto Mosca a rivolgersi a paesi canaglia per rifornimenti militari".La Russia ha avviato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio 2022. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che lo scopo della stessa è quello di "proteggere le persone vittime da otto anni di genocidio da parte del regime di Kiev". Affiché ciò sia possibile, secondo Putin, è necessario demilitarizzare l'Ucraina e portare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinosi contro i civili" e, infine, "liberare il Donbass e creare condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia stessa".

