Capo GNA libico: OPEC+ non ha discusso del tetto al prezzo al petrolio russo

La questione del tetto al prezzo al petrolio russo non è stata discussa durante gli incontri OPEC +, ha affermato a RIA Novosti Mohamed Aoun, ministro del... 27.01.2023, Sputnik Italia

"In effetti, tale questione è stata discussa nelle riunioni precedenti (dell’OPEC+, ndr)", ha detto Aoun.Allo stesso tempo, non ha escluso che la questione del prezzo massimo al petrolio russo possa essere sollevata nelle prossime riunioni.Il 5 dicembre sono entrate in vigore le sanzioni dell’Occidente sul petrolio russo: l'Unione Europea ha smesso di accettare il petrolio russo trasportato via mare e i paesi del G7, l'Australia e l'UE hanno introdotto un limite di prezzo per il trasporto marittimo. Si prevede che dal 5 febbraio verranno introdotte misure simili per i prodotti petroliferi, anche se non è ancora noto il prezzo massimo.In risposta a ciò, il presidente russo Vladimir Putin, alla fine del 2022, con un suo decreto ha vietato la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi a soggetti stranieri, se i contratti prevedono direttamente o indirettamente l'uso del meccanismo di fissazione dei prezzi (il cosiddetto tetto al prezzo) introdotto dagli Stati Uniti e da altri paesi non amichevoli. Per il petrolio, la risposta russa entrerà in vigore il 1° febbraio, per i prodotti petroliferi - non prima, la data esatta sarà determinata dal governo.

