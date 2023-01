https://it.sputniknews.com/20230127/bulgaria-il-web-sconcertato-dal-mancato-ricordo-del-ruolo-dellurss-nella-liberazione-di-auschwitz-16928278.html

Bulgaria, il web sconcertato dal mancato ricordo del ruolo dell'URSS nella liberazione di Auschwitz

Bulgaria, il web sconcertato dal mancato ricordo del ruolo dell'URSS nella liberazione di Auschwitz

Utenti bulgari sulla Giornata della memoria dell'Olocausto: questo è il giorno in cui ci viene detto che Auschwitz è stato liberato dalle "forze alleate". 27.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-27T20:11+0100

2023-01-27T20:11+0100

2023-01-27T20:11+0100

olocausto

bulgaria

unione sovietica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/112/24/1122431_0:0:3475:1955_1920x0_80_0_0_a7d5a9add25923cc99b8cda5c8b71e2a.jpg

“Oggi abbiamo sentito che Auschwitz sarebbe è liberato dalle forze alleate. Un rapida ricerca mostra che il campo di sterminio è stato liberato dalla 60a armata del fronte del maresciallo Konev! E gli 'alleati' sono rimasti nelle loro posizioni", ha scritto Bistra Uzunova.Sotto la pubblicazione di un altro socialista, Kaloyan Pargov, alcuni utenti si sono risentiti anche per la decisione della Polonia di non invitare l'ambasciatore russo agli eventi commemorativi in ​​onore della liberazione di Auschwitz.Alcuni utenti hanno già espresso personalmente rammarico sulle loro pagine per il fatto che il ruolo dell'URSS nella vittoria sul nazismo sia stato messo a tacere.

https://it.sputniknews.com/20230127/patriarcato-russo-anche-i-leader-politici-danno-importanza-allincontro-tra-il-patriarca-e-il-papa-16927006.html

bulgaria

unione sovietica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

olocausto, bulgaria, unione sovietica