Authority delle Telecomunicazioni russa oscura i siti di CIA e FBI: "diffondono fake"

Roskomnadzor, l'authority delle telecomunicazioni russa, ha motivato il blocco dei siti dei servizi speciali americani conl fatto che questi diffondono notizie... 27.01.2023, Sputnik Italia

L'authority ha infatti bloccato i siti della Central Intelligence Agency (CIA), del Federal Bureau of Investigation (FBI) e la piattaforma per la lotta al terrorismo e il controspionaggio del Dipartimento di Stato USA.Inoltre, secondo l'ente, su questi siti venivano diffusi materiali "diretti a destabilizzare la situazione socio-politica della Federazione Russa".Dopo il controllo dei siti da parte di Roskomnadzor, i domain cia.gov, fbi.gov e rewardsforjustice.net risultano bloccati. Secondo il progetto Roskomsvobody*, organizzazione non-governativa che predica l'autoregolamentazione dell'industria di Internet, nel 2022 sono stati chiusi 247mila siti internet.*Organizzazione riconosciuta come agente straniero dal ministero della Giustizia russo

