Putin sull'olocausto: non permetteremo che i crimini dei nazisti vengano dimenticati

"Ci incontriamo alla vigilia della giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto, degli eroi della resistenza. Di tutti gli ebrei uccisi dai nazisti, la maggior parte di questi erano appunto cittadini dell'Unione Sovietica, e questo è un nostro dolore comune. Noi non permetteremo mai che crimini di questo genere vengano dimenticati, non hanno una scadenza. E seguamo una politica che non permetta il ripetersi di una cosa simile nella storia dell'umanità. Conosco la posizione della comunità ebrea della Russia, conosco la posizione dello stato d'Israele sul ruolo e l'importanza dell'Armata Rossa nella vittoria sul nazismo, sul fascismo, e l'apprezziamo molto; ma, voglio ripeterlo ancora una volta, per il nostro popolo ciò ha un'importanza particolare.