Politico: dare caccia militari all'Ucraina potrebbe diventare un incubo logistico

Politico: dare caccia militari all'Ucraina potrebbe diventare un incubo logistico

La possibile consegna di jet da combattimento all'Ucraina potrebbe trasformarsi in un "incubo logistico", secondo Politico. 26.01.2023

In precedenza, lo stesso quotidiano americano aveva riferito che gli alleati occidentali dell'Ucraina sarebbero già impegnati in un dibattito interno sul trasferimento di jet da combattimento a Kiev. Secondo un esperto, per l’Ucraina sarebbero più adatti i caccia americani F-18 o i Gripen di produzione svedese poiché possono decollare da piste più corte e richiedono meno manutenzione. Tuttavia, c'è una certa carenza in entrambi i tipi di velivoli, osserva la pubblicazione. Il Ministro della Difesa svedese Paul Johnsson ha dichiarato in un'intervista a Politico che il Paese "non ha intenzione di inviare i caccia Gripen in Ucraina nel prossimo futuro". Un altro tipo di jet da combattimento, il Rafale francese, potrebbe richiedere la presenza di un numero significativo di personale occidentale in Ucraina per preparare gli aerei per i voli e le loro riparazioni. "Queste persone diventerebbero automaticamente dei bersagli", ha scritto la pubblicazione.

