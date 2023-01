https://it.sputniknews.com/20230126/parla-per-la-prima-volta-dopo-lo-scambio-di-prigionieri-loppositore-ucraino-medvedchuk-16920415.html

"Zelensky voleva distruggermi come politico" - l'oppositore ucraino Medvedchuk

"Zelensky voleva distruggermi come politico" - l'oppositore ucraino Medvedchuk

L'ex-Capo del partito politico vietato in Ucraina "Piattaforma d'opposizione" Victor Medvedchuk parla per la prima volta dopo il suo rilascio, avvenuto grazie... 26.01.2023

L'oppositore ucraino Victor Medvedchuk ha rilasciato un'intervista al canale televisivo RT per la prima volta dopo il suo arrivo in Russia dall'Ucraina, a seguito dello scambio reciproco di prigionieri tra le due parti. Medvedchuk precedentemente ha ricoperto la carica di Direttore del consiglio politico del partito ora vietato in Ucraina "Piattaforma di opposizione - per la vita".Viktor Medvedchuk è uno dei politici di opposizione più importanti dell'Ucraina. Avvocato, è nella grande politica dal 1997, quando è stato eletto deputato. Nel 1998 è diventato Vicepresidente della Verkhovna Rada. Nel periodo dal 2002 al 2005 Medvedchuk ha lavorato come capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina sotto Leonid Kuchma. È stato uno degli oppositori di Euromaidan e nel 2014 è passato all'opposizione aperta. È stato arrestato dall'SBU nel 2022. Medvedchuk è stato poi scambiato con prigionieri di guerra ucraini. Ora risiede in Russia e gli è stata tolta la cittadinanza ucraina. Izvestiya ha recentemente pubblicato il suo articolo sulla situazione in Ucraina.Il 12 aprile 2022, il presidente Vladimir Zelensky ha riferito che Medvedchuk era stato arrestato con l'accusa di tradimento e violazione delle leggi di guerra. Alla fine di settembre, Medvedchuk ha lasciato l'Ucraina alla volta della Russia, grazie ad uno scambio di prigionieri.Nel corso della sua intervista tratta svariati temi, tra cui dettagli sulla sua liberazione, ma anche l'esistenza di una "altra Ucraina" numerosa, rispetto a quella ufficiale, fatta di oppositori al potere di Zelensky, e la cittadinanza che gli è stata sottratta illegalmente.Alla domanda del giornalista, su come sono andate le cose al momento della sua liberazione, ha risposto così Medvedchuk:È stata certamente un'emozione che si può definire come "dalle più sfumature". Perché, da una parte volevo credere che questo scambio sarebbe avvenuto. Dall'altra, non avrei mai pensato che sarebbe successo. Il 21, sono stato trasferito prima su un aereo in Polonia. Ero accompagnato da rappresentanti del Dipartimento Generale di Intelligence del Ministero della Difesa e dai dipendenti della "SBU" (il servizio di sicurezza ucraino - n.d.r.), e ho capito che non tutto andava così bene, almeno dalle loro parole. Ma ho capito chiaramente che questo scambio sarebbe avvenuto quando sono stato trasportato in aereo dalla Polonia ad Ankara, e lì ho visto un aereo russo.Sono sinceramente grato alla leadership della Federazione Russa, che ha aiutato me e la mia famiglia. Penso che sia stato il periodo più difficile della mia vita. In Ucraina, con un procedimento penale illegale, con la falsificazione di procedimenti penali iniziati nel '19-'20, tutto questo sarebbe finito come mi era stato promesso: 15 anni di prigione.- Ok, è stato scambiato, è venuto qui. Su quali basi, che documenti ha adesso, se posso chiedere?Bene, il mio status era e rimane quello di cittadino ucraino. Ho persino una carta d'identità ucraina. Ma da qualche tempo Zelensky si è prefissato di distruggermi come politico d'opposizione e combattermi fino alla fine e ha intrapreso la strada della completa, direi, follia. Io sono un politico ucraino e non ho mollato, non ho rinunciato. Ho portato avanti la lotta. Sia agli arresti domiciliari che dopo essere stato rilasciato. Sul perché di un così lungo silenzio: si tratta di un lavoro sistematico al fine di aiutare non solo gli ucraini, ma anche gli interessi dei cittadini ucraini e russi nella situazione che si è creata.Molte persone sono oggi al di fuori dell'Ucraina: in Russia, in Europa, in Turchia. Sono pronti a continuare la lotta e dire la loro. E ciò che affermo nel mio articolo in relazione a questa situazione è che è necessario che in Russia, Ucraina e in Occidente si inizi ad ascoltare la voce di un'altra Ucraina. E un'altra Ucraina c'è, non come si pensa.Ci sono persone sul territorio dell'Ucraina che oggi hanno paura di parlarne pubblicamente, ma non hanno mai sostenuto il carattere e il contenuto del rapporto tra Ucraina e Russia che si è sviluppato oggi. Sono ucraini come me. È impossibile privare un cittadino della cittadinanza, fatta eccezione per la presentazione di una domanda volontaria.Ciò è contrario non solo alla Costituzione, ma anche alla Convenzione internazionale, che lo vieta se una persona, a causa della privazione della cittadinanza, rimane apolide con tale status.- Ha una squadra, lei rappresenta una nuova Ucraina. Nell'articolo dice che è necessario un nuovo movimento per salvare l'Ucraina e che è contrario al fatto che il Paese diventi un luogo di scontri geopolitici.Ci sono persone che si oppongono alle politiche di Zelensky e quest'altra Ucraina deve essere ascoltata. Può essere ascoltata se si sente la sua voce. Se le persone che credono in questo, che accettano di agire in questa direzione, possono unirne altre e dire: abbiamo lasciato l'Ucraina, ma siamo ucraini e vogliamo pensare al futuro. Perché oggi, infatti, l'Ucraina non esiste. Non esiste un tale stato.Non esiste un tale stato. L'economia è stata distrutta, la disoccupazione è al 35%. Non c'è uno stato perché la base della politica statale è la politica del neonazismo professata da Zelensky e dal suo entourage. E mentre il neo-nazismo è al potere parlare del futuro non solo è scorretto, ma anche sbagliato.E quindi questo punto di vista del disaccordo e del confronto in materia di potere deve essere presentato. Questo è il compito della squadra, come giustamente ha detto; sostenitori e persone pronte a continuare la loro attività e lavorare in questa direzione, per spiegare a cosa sta portando questa isteria anti-russa. La guerra in Ucraina oggi non è combattuta per l'Ucraina, e questo deve essere trasmesso alle persone.- Pensa che qualcosa possa essere cambiato in Ucraina? O anche mutare le opinioni anti-russe in Ucraina?Bene, in primo luogo, è possibile cambiare i sentimenti anti-russi. Ci sono alcune persone che non li condividono. Queste persone hanno paura di mostrare se stesse e la loro voce, perché verrebbero distrutte dalla macchina repressiva. Pertanto, si può fare. Questa politica di creare l'"anti-Russia", intensificando l'isteria anti-russa, deve essere spezzata. E può essere spezzata, ne sono sicuro.- Cosa mi può dire sul suo nuovo movimento politico?È un nuovo movimento politico-sociale. Un movimento che dovrebbe dimostrare che Zelensky ha torto. Perché quando dice che il popolo ucraino è con lui e crede che la Russia dovrebbe essere distrutta, e l'Occidente dovrebbe aiutare l'Ucraina a farlo, allora dico che non è così.Questo movimento dimostrerà che l'Ucraina non è monolitica nelle sue opinioni e nel suo presunto sostegno a Zelensky e al suo regime criminale. Ma dipende dalle persone. Da chi è in Russia, da chi fa parte dell'Ucraina, da chi è in Europa. Dalle milioni di persone che non sono d'accordo con le azioni di Zelensky e che devono essere uniti da idee comuni, da una rappresentanza comune.- In che posizione si vede?Non prendo in considerazione nessuna posizione per me stesso. Né ieri, quando guidavo una lotta politica, né oggi che sono in Russia dopo sei mesi di arresto. Penso che le idee siano la cosa principale oggi. Perché l'idea deve avere sostenitori. E i leader appariranno. Non appena ci saranno sostenitori, determineranno chi è il leader e quale posizione puoi occupare nella gerarchia ufficiale.- Qual è l'idea più importante nel suo articolo sulla testata russa Izvestiya e qual è stata la reazione dei media occidentali nei suoi confronti? Quali paure hanno?L'Occidente è molto interessato, ed è molto importante che vi abbiamo prestato attenzione. Perché questo è anche il mio punto di vista, e cioè che oggi è necessario muoversi sulla via della de-escalation. E ciò è possibile se si tiene conto degli interessi, compresi quelli della Russia e di tutti gli altri paesi. Perseguire una politica di crescente tensione potrebbe portare a una guerra mondiale, questo non è da escludere. L'Occidente è oggi una risorsa obbediente nelle mani di Zelensky. Questo è il mio punto di vista, e l'ho espresso apertamente. E hanno prestato attenzione anche al fatto che Medvedchuk ha annunciato un'Ucraina diversa. Ora si sente questo nome: Medvedchuk. Hanno iniziato a parlare. La questione oggi è distruggere l'ideologia di Zelensky, che fondamentalmente crede che l'Ucraina sia un monolite, e tutti lo sostengono, tutti sostengono la guerra e nessuno vuole la pace, nessuno vuole un futuro diverso per gli ucraini. Ma invece ci sono persone del genere, e sono anche ucraini che hanno il diritto di voto. Possono parlare e hanno il diritto di essere ascoltati.- Mi ha detto una cosa interessante quando abbiamo discusso prima dell'intervista: Zelensky in realtà ascolta ancora di più la Gran Bretagna che gli Stati Uniti. Perché lo pensa? - Beh, ne sono sicuro. Data l'analisi di ciò che sta accadendo. E sono sicuro che questa analisi non viene fatta oggi... in un ambiente di guerra. Ma dal 2019, soprattutto dopo la sua visita in Gran Bretagna, e tutto il resto. Che l'influenza della Gran Bretagna sia molto più grande di quella degli Stati Uniti e dell'Occidente in generale. È la Gran Bretagna che ha catturato queste catene di influenza, di governo in Ucraina, e occupa un segmento serio in termini di governance esterna. E sanno che qualunque cosa accada, intendo dire Zelensky, il suo entourage, in Ucraina, finirà comunque bene per loro. Se ne andranno e vivranno in pace. Ecco perché hanno consegnato con tanta calma il Paese per essere divorato, per ulteriori processi di impoverimento. Hanno dato il Paese come trampolino di lancio per il confronto tra la Russia e l'Occidente. - E qual era il loro piano? - Il loro piano era uno solo. Questo confronto dovrebbe essere finalizzato a indebolire la Russia. E oggi possiamo vedere come avviene. Inoltre, a proposito di vittoria dell'Ucraina... è chiaro che l'Ucraina non può sconfiggere, a causa delle circostanze di fatto conosciute, la Russia. Ma suscitare un qualche tipo di confronto all'interno della Russia, processi che possano indebolire la Russia, la leadership russa - questo è l'obiettivo fissato dall'Occidente. E che Zelensky e il suo entourage stanno cercando di attuare.- Finora non abbiamo visto alcun confronto all'interno della Russia.- Grazie a Dio. - Pensa che Zelensky manterrà la sua posizione a lungo? - Voglio dirle che non conosco il destino di Zelensky. Ma devo dire, e voglio davvero che sia ritenuto responsabile di tutto ciò che ha fatto contro l'Ucraina e il popolo ucraino. È stato lui a distruggere il Paese. È lui che ha gettato il Paese nel campo di battaglia. È stato lui a farlo. Perché, e voglio ricordarglielo bene, oggi, purtroppo, molte persone hanno dimenticato. Cosa è successo alla vigilia del 24 febbraio. Spesso ho rilasciato interviste mentre ero agli arresti domiciliari. E ho parlato di questo. Per evitare la guerra, dobbiamo fare di tutto per prevenirla. La domanda è se Zelensky avrebbe potuto farlo. Insisto sul fatto che avrebbe potuto. Inoltre, asserisco: era obbligato a farlo. Avrebbe dovuto seguire la strada degli accordi di Minsk. Beh, sapete delle ultime rivelazioni della Merkel, di Hollande, e anche di Poroshenko che prova a blaterare, far finta di niente, di fare lo yap, raccontarla a modo suo. - Nessuno aveva intenzione di rispettarli. - Sì. - Beh, dov'è la garanzia che non arrivi un'altra persona a fare la stessa cosa? - Quindi dobbiamo sradicare... Sa qual è l'aspetto principale dell'articolo che ho scritto? Le motivazioni. Più della metà dell'articolo parla di motivazioni. Di cosa è successo da dopo la fine della Guerra Fredda... - Costruire qualcosa di nuovo, un nuovo mondo. - Sì. E come si sono sviluppati questi eventi. Quindi, oggi bisogna individuare le cause che hanno portato a questo fenomeno e quindi essere in grado di eliminarle in futuro. E potranno essere eliminate solo quando non ci sarà il neonazismo nella politica statale, quando non ci sarà uno Stato militarista. Quando per le persone in Ucraina, sottolineo ancora una volta, non stiamo parlando del futuro del Paese, stiamo parlando del futuro degli ucraini, sarà un futuro diverso. Questo è l'aspetto principale che vogliamo affrontare oggi.- Ucraina indipendente. - Non l'ho detto. Ho detto che il futuro... - Il futuro degli ucraini- Il futuro degli ucraini. Il futuro degli ucraini. E quale sarà il Paese in cui vivranno e come lo vivranno dovrebbe essere deciso dagli ucraini, che oggi rappresentano un'altra Ucraina. - Victor, grazie mille. Grazie.

