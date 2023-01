https://it.sputniknews.com/20230126/ministro-difesa-tedesco-nulla-di-allegro-nellinvio-di-carri-armati-leopard-a-kiev-16923680.html

Ministro Difesa tedesco: nulla di allegro nell'invio di carri armati Leopard a Kiev

Non c'è nulla di allegro nell'invio di carri armati all'Ucraina, ha detto in onda su Die Welt il ministro della Difesa tedesco. 26.01.2023, Sputnik Italia

"Io non capisco quelli che gridano 'Alleluja' per il fatto che ora vengano inviati i carri", ha fatto notare il ministro Difesa tedesco Pistorius.Secondo Boris Pistorius, si dovrebbe capire che si parla di utilizzare strumenti in combattimento.Mercoledì la Germania ha annunciato l'invio a Kiev di carri armati Leopard 2, dopo la forte pressione sul cancelliere Olaf Scholz afficnhé questi prendesse una decisione positiva sulla questione.Berlino vuole formare due battaglioni di carri armati, in un primo tempo verranno inviati 14 Leopard 2 del tipo A6 dalle riserve tedesche. Inoltre, la Germania instruirà i soldati ucraini sul suo territorio. Nel nuovo pacchetto di aiuti militari sono comprese logistica, minuzioni e manutenzione dei sistemi.La Russia aveva precedentemente inviato una nota ai paesi NATO a cause dell'invio di armi a Kiev. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha sottolineato che ogni carico contenente armi per l'Ucraina sarebbe diventato un obiettivo legittimo della Russia.

