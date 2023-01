https://it.sputniknews.com/20230126/le-truppe-russe-sono-entrate-a-ugledar-16922600.html

Le truppe russe sono entrate a Ugledar

Lo ha reso noto il capo ad interim della DPR Igor Kimakovsky. 26.01.2023, Sputnik Italia

Le truppe russe sono entrate in Ugledar, ha dichiarato un consigliere del capo ad interim della DPR, Igor Kimakovsky.Il capo ad interim della DPR ha anche detto che le forze armate ucraine stavano cercando di contrattaccare, ma il nemico veniva colpito dall'artiglieria russa. Secondo il consigliere, il compito principale delle forze russe ora non è quello di attaccare Ugledar frontalmente, ma di prendere la città a tenaglia, come Soledar. Martedì, Denis Pushilin, il capo ad interim della DNR, ha parlato dei progressi nella direzione di Ugledar. Ha annunciato i successi nell'area di Velyka Novoselovka. Nell'area vicino a Ugledar e Pavlovka, ci sono stati continui duelli di artiglieria e combattimenti posizionali.

