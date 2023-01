https://it.sputniknews.com/20230126/la-russia-non-utilizzera-il-dollaro-usa-nel-commercio-con-lafrica-afferma-lambasciatore-16923581.html

La Russia non utilizzerà il dollaro USA nel commercio con l'Africa, afferma l'ambasciatore

La Russia non utilizzerà il dollaro USA nel commercio con l'Africa, afferma l'ambasciatore

La valuta unica BRICS proposta potrebbe facilitare le transazioni tra Russia e Africa nella ricerca di un mondo multipolare "in cui i Paesi siano liberi", ha... 26.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-26T15:33+0100

2023-01-26T15:33+0100

2023-01-26T15:33+0100

russia

mosca

cremlino

mondo

commercio

africa

ambasciatore

sudafrica

economia

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/14518788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a961aa585c2ddd1961f4cc454cdf83c8.jpg

Esperti e diplomatici provenienti da Russia e Sudafrica si sono incontrati il ​​25 gennaio presso il Valdai Discussion Club nella capitale russa per discutere dei modi per rafforzare i legami nel nuovo contesto geopolitico.Durante l'incontro, Oleg Ozerov, ambassador at large ( ambasciatore con compiti speciali non nominato in un determinato Paese, n.d.r.) del Ministero degli Affari Esteri russo e Direttore del Segretariato del Russia-Africa Partnership Forum, ha affermato che verranno utilizzate valute alternative al dollaro per mantenere il ritmo delle relazioni commerciali tra Russia e Africa:Tuttavia, l'ambasciatore ritiene che la Russia dovrebbe concentrarsi sull'utilizzo delle valute nazionali nelle transazioni commerciali, poiché la valuta BRICS è un progetto a medio-lungo termine:Il progetto per creare una moneta unica dei BRICS è in discussione dal giugno dello scorso anno, ma è probabile che acquisisca slancio a causa del crescente utilizzo delle sanzioni economiche come strumento di pressione geopolitica da parte dei Paesi dell'Occidente.Secondo una dichiarazione del giugno 2022 del presidente russo Vladimir Putin, i BRICS avranno "una valuta di riserva internazionale basata sul paniere di valute dei nostri Paesi".Questo tipo di valuta verrà utilizzato esclusivamente per le transazioni commerciali internazionali e non sostituirà le valute nazionali dei Paesi membri.Il progetto in discussione nei BRICS mira a ridurre la dipendenza dal dollaro ed è simile a quello annunciato lunedì 23 gennaio dai presidenti di Brasile e Argentina.Lunedì 23 gennaio, durante una visita in Argentina, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso il suo sostegno a questo tipo di iniziativa:

https://it.sputniknews.com/20230125/lavrov-al-summit-brics-di-agosto-verra-discussa-la-creazione-di-una-moneta-unica-16919811.html

russia

mosca

africa

sudafrica

brics

usa

brasile

argentina

sudamerica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, cremlino, mondo, commercio, africa, ambasciatore, sudafrica, economia, geopolitica, brics, pagamenti in valute nazionali, finanza, usa, dollaro, vladimir putin, brasile, argentina, sudamerica