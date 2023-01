https://it.sputniknews.com/20230126/il-partito-popolare-europeo-chiede-lintroduzione-di-uneconomia-di-guerra-in-ue-16924407.html

Il Partito Popolare Europeo chiede l'introduzione di un'economia di guerra in UE

Il leader del Partito Popolare Europeo, il più grande dell'europarlamento, ha detto giovedì che l'Unione Europea ha bisogno di passare ad un'economia di guerra...

parlamento europeo

economia

“Se consideriamo il nostro bisogno di armi e munizioni, diventa chiaro che abbiamo bisogno, sebbene sia un termine ambiguo, di un tipo di economia di guerra nell'UE, per poter assicurare stabilità e sicurezza”, ha detto Manfred Weber.I paesi europei al momento non sono in grado di fornire le armi necessarie per tempo, "né per la loro difesa, né per l'Ucraina." Per questo i paesi dell'Unione dovrebbero aumentare le loro capacità nella produzione di armi e munizioni, ha detto il politico.Weber ha aggiunto di essere deluso dai recenti colloqui franco-tedeschi, risultati in un "nulla di concreto". Secondo l'europarlamentare, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron non sono ancora stati in grado si rispondere debitamente alle "sfide storiche."Nell'aprile del 2022, Mosca ha inviato ai paesi NATO una nota di condanna per l'assistenza militare a Kiev dopo che la Russia ha iniziato la sua operazione militare speciale in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha specificato che qualunque arma sul territorio ucraino verrà considerato dall'esercito russo come un "bersaglio legittimo". Il portavoce del Cremlino Dmitriy Peskov ha anche avvertito che l'invio di armi a Kiev non aiuterà nel processo dei negoziati e avrà effetti negativi sul conflitto in corso.

