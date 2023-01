Il ministero degli esteri russo risponde agli USA sulle condizioni dello START

"Se, per scopi propagandistici, gli americani decidono di aggravare la situazione, beh, quella sarà una loro scelta. Non siamo estranei al fatto che Washington rompa gli accordi sul controllo degli armamenti, invece di intraprendere azioni pratiche concrete per renderli fattibili. Il crollo dello START, ovviamente, causerà almeno un profondo rammarico. Ma non manterremo 'forzatamente' nemmeno l'altra parte nel Trattato. Partiamo dal fatto che l'accordo continua oggettivamente a soddisfare gli interessi di entrambi i paesi".