I produttori di armi registrano profitti alle stelle dalle vendite di armi statunitensi nel 2022

I produttori di armi registrano profitti alle stelle dalle vendite di armi statunitensi nel 2022

La guerra è sempre stata un grande affare negli Stati Uniti. Secondo il saggio contro la guerra "War is a Racket", il produttore di polvere da sparo Du Ponts... 26.01.2023, Sputnik Italia

Stando ai dati diffusi mercoledì dal Dipartimento di Stato americano, le vendite di armi statunitensi ad altri Paesi, in gran parte guidate dalla risposta della NATO all'operazione militare speciale della Russia in Ucraina e dalle crescenti tensioni in Asia, sono passate da 35,8 miliardi di dollari nel 2021 a 51,9 miliardi di dollari nel 2022.Allo stesso tempo i produttori di armi con sede negli Stati Uniti hanno registrato un massiccio aumento delle loro vendite, che sono passate da 103,4 miliardi di dollari nel 2021 a 153,7 miliardi di dollari nel 2022.In Europa, i maggiori acquirenti includono la Germania, che ha ordinato 35 aerei F-35 Joint Strike Fighter per 8,4 miliardi di dollari, e la Polonia, che ha speso 6 miliardi di dollari per 250 carri armati M1 Abrams.Anche Regno Unito, Spagna e Bulgaria, uno degli ultimi Paesi ad entrare nella NATO, hanno effettuato acquisti significativi nel 2022.Nel frattempo le tensioni in Asia su Taiwan e le reciproche rivendicazioni sul Mar Cinese Meridionale sono state un vantaggio per i produttori di armi: le vendite di armi nell'area includono 13,9 miliardi di dollari dall'Indonesia per 36 caccia F-15ID e un acquisto di 1,95 miliardi di dollari dall'Australia per 40 elicotteri Black Hawk e altre attrezzature.La Corea del Sud e il Giappone hanno effettuato acquisti per un totale rispettivamente di 790 milioni di dollari e 588 milioni di dollari.L'amministrazione Biden ha anche approvato un pacchetto di armi da 1,1 miliardi di dollari per Taiwan, nel tentativo di dissuadere la Cina dal conquistare militarmente l'isola.Il Medio Oriente, da sempre un affidabile centro di profitto per gli appaltatori militari, ha continuato ad esserlo: Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno chiesto rispettivamente 3 miliardi di dollari e 2,2 miliardi di dollari in armi e attrezzature militari dagli Stati Uniti, nonostante durante la campagna del 2020, l'amministrazione Biden si fosse impegnata ad interrompere l'invio di armi all'Arabia Saudita a causa della sua guerra nello Yemen.I ricavi di Lockheed Martin, che sviluppa i caccia F-16, F-22 e F-35, sono aumentati del 7,13%, portandosi a 19 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022. Northrop Grumman, che produce anche caccia F-35, stando alle previsioni dovrebbe registrare una crescita di ricavi dell'11,8% rispetto agli utili del quarto trimestre.Nel frattempo, Raytheon produttore del sistema di difesa aerea Patriot che l'amministrazione Biden ha recentemente promesso all'Ucraina ha visto i suoi profitti nel quarto trimestre aumentare di quasi il 18% rispetto allo scorso anno.

