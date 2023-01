https://it.sputniknews.com/20230126/germania-sondaggio-il-63-dei-tedeschi-si-oppone-a-fornire-aerei-da-combattimento-allucraina-16925395.html

Germania, sondaggio: il 63% dei tedeschi si oppone a fornire aerei da combattimento all'Ucraina

Un totale del 63% dei tedeschi si oppone alla fornitura di aerei da combattimento a Kiev, anche se la maggioranza è favorevole all'invio di carri armati... 26.01.2023, Sputnik Italia

Un sondaggio condotto tra la popolazione in Germania rivela che il 63% della popolazione è contrario a fornire di aerei il governo di Kiev.Solo il 26% delle 5.063 persone campionate si è detto "decisamente" o "largamente" favorevole a dare al presidente ucraino Vladimir Zelensky i tanto ambiti aerei, mentre l'11% si è detto indeciso, secondo il sondaggio, che è stato condotto dal 25 gennaio al 26.Il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato questo mercoledì che le forze armate tedesche avrebbero fornito all'Ucraina 14 carri armati Leopard 2 dai propri magazzini, ma ha rifiutato la richiesta di fornire Kiev di aerei da combattimento, dicendo che non voleva che "la crisi in corso in Ucraina si trasformasse in uno scontro armato tra Russia e NATO".I paesi occidentali hanno intensificato il loro sostegno militare all'Ucraina dopo che la Russia ha lanciato l'operazione militare speciale alla fine di febbraio 2022, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche di Donetsk e Lugansk.Nell'aprile 2022, Mosca ha inviato una nota agli Stati membri della NATO condannando la loro assistenza militare a Kiev.Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito che eventuali spedizioni di armi sul territorio ucraino verranno considerati "obiettivi legittimi " per le forze russe.

