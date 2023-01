https://it.sputniknews.com/20230126/accordi-sul-grano-i-prodotti-ucraini-ricevuti-da-paesi-ad-alto-reddito-16924805.html

Accordi sul grano: i prodotti ucraini ricevuti da Paesi ad alto reddito

Accordi sul grano: i prodotti ucraini ricevuti da Paesi ad alto reddito

Ambasciatore in Turchia Alexey Yerkhov: i prodotti alimentari ucraini sono stati ricevuti dai Paesi ad alto reddito. 26.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-26T16:11+0100

2023-01-26T16:11+0100

2023-01-26T16:11+0100

grano

accordi

turchia

ucraina

mondo

geopolitica

dichiarazioni

diplomazia internazionale

ambasciatore

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/16434796_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8dfb9373b6d5b61464a61efe6adc26a.jpg

I Paesi dell'UE hanno ricevuto la maggior parte del cibo ucraino fornito attraverso il "corridoio del grano", ha affermato l'ambasciatore russo in Turchia Alexey Yerkhov, sul sito web della missione diplomatica.Allo stesso tempo, solo 551.527 tonnellate di carico (3%) sono state inviate a Paesi in via di sviluppo, come Somalia, Etiopia, Yemen, Sudan, di cui 396.169 tonnellate (2%) trasportate su navi noleggiate del programma alimentare mondiale dell'Onu, ha sottolineato l'ambasciatore.Secondo il diplomatico, la quota di questi Stati nelle statistiche complessive è in calo: nei primi 120 giorni dell'iniziativa era quasi del 4%, ora è del 3%.Yerkhov ha spiegato che proprio per questo "i membri delle Nazioni Unite hanno riclassificato l'iniziativa del Mar Nero da umanitaria a commerciale e si sono rifiutati di pubblicare informazioni sui destinatari dei carichi con il pretesto di un segreto commerciale".Ha anche aggiunto che la Russia richiama l'attenzione sull'accumulo artificiale di merci nel porto di Istanbul a causa delle azioni dei commercianti ucraini.Il diplomatico ha sottolineato che gli stessi noleggiano navi senza tener conto delle regole e dei termini concordati per la registrazione e la partecipazione all'iniziativa.L'accordo sul grano, firmato il 22 luglio da rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite, prevede l'esportazione di grano, cibo e fertilizzanti ucraini attraverso il Mar Nero da tre porti.Il contratto è scaduto il 18 novembre, ma ha comportato una proroga automatica di 120 giorni in assenza di contestazioni delle parti. L'accordo stesso fa parte di un pacchetto di accordi che prevede lo sblocco delle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti.Allo stesso tempo, Mosca ha affermato che questa condizione non è stata soddisfatta. Tuttavia, le Nazioni Unite hanno assicurato che le restrizioni alla fine sarebbero state revocate.

turchia

ucraina

russia

somalia

etiopia

africa

bangladesh

indonesia

kiev

malesia

mar nero

sudan

asia

yemen

regno unito

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

grano, accordi, turchia, ucraina, mondo, geopolitica, dichiarazioni, diplomazia internazionale, ambasciatore, russia, cremlino, somalia, etiopia, africa, bangladesh, indonesia, ue, economia, commercio, onu, kiev, ucraina, malesia, mar nero, sudan, asia, yemen, regno unito, india