Zaporozhye: esercito russo sventa i piani ucraini di un'offensiva su larga scala nella regione

Lo scorso autunno, le autorità della regione hanno riferito di piani delle autorità di Kiev per organizzare un'offensiva su larga scala nella regione di... 25.01.2023, Sputnik Italia

L'esercito russo ha sventato i piani delle forze armate ucraine di lanciare un'offensiva nella Regione di Zaporozhye, ha dichiarato il presidente del movimento ‘Noi insieme alla Russia’ e membro del consiglio principale dell'amministrazione regionale, Vladimir Rogov. Secondo Rogov, le truppe ucraine sono ora costrette a far affluire le riserve, anche dalla direzione di Donetsk, per tenere la linea del fronte. In precedenza è stato riferito che l'esercito russo ha lanciato offensive locali nella regione. I combattimenti si svolgono praticamente lungo tutta la linea di contatto, ma le battaglie principali si svolgono vicino alle città di Orekhov e Gulaypole. Lo scorso autunno, le autorità della regione hanno riferito di piani delle autorità di Kiev per organizzare un'offensiva su larga scala nella regione di Zaporozhye. Si prevedeva che Energodar con la centrale di Zaporozhye, Melitopol e Berdyansk potessero diventare le tre principali direzioni di possibili attacchi nemici. Le Forze Armate ucraine hanno inviato numerose formazioni ucraine in direzione di Zaporozhye, con l'aiuto delle quali il regime di Kiev intendeva raggiungere la costa del Mare di Azov.

