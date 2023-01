https://it.sputniknews.com/20230125/stoltenberg-la-chiave-per-la-pace-in-ucraina-e-nellinvio-di-armi-16919000.html

Stoltenberg: la chiave per la pace in Ucraina e nell'invio di armi

Il segretario generale della NATO è certo che la chiave per arrivare ad una pace in Ucraina sia nella fornitura di armi a Kiev. 25.01.2023, Sputnik Italia

"Nessuno sa quando questo conflitto finirà. Ma sappiamo che se si vuole la pace un domani, bisogna sostenere l'Ucraina oggi. Sembra strano, ma la strada per la pace è possibile attraverso la fornitura di armi", ha detto Jens Stoltenberg in un'intervista a Die Welt.Stoltenberg ha aggiunto che gli interessi per la sicurezza della NATO vanno al di là della solidarità con l'Ucraina.La Russia ha avviato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio 2022. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che lo scopo della stessa è quello di "proteggere le persone vittime da otto anni di genocidio da parte del regime di Kiev". Affiché ciò sia possibile, secondo Putin, è necessario demilitarizzare l'Ucraina e portare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinosi contro i civili" e, infine, "liberare il Donbass e creare condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia stessa".

