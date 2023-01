https://it.sputniknews.com/20230125/scholz-dice-che-la-germania-non-inviera-truppe-in-ucraina-16919136.html

Scholz dice che la Germania non invierà truppe in Ucraina

25.01.2023

La Germania non fornirà aerei da combattimento e non invierà soldati in Ucraina "né ora né in futuro", ha detto questo mercoledì il cancelliere Olaf Scholz, rispondendo alle domande dei deputati del Bundestag.In risposta ad una domanda di uno dei deputati che ha espresso preoccupazioni al riguardo il cancelliere Scholz ha ricordato che ci sono state simili discussioni sull'eventualità di istituire la no-fly zone sull'Ucraina, sottolineando che anche lui, come il presidente americano Joe Biden, ha affermato che non ci sarebbe stato un tale sviluppo di eventi e che "nulla è cambiato in questa posizione e nulla cambierà in futuro".Il discorso del Cancelliere e le risposte alle domande delle fazioni del Bundestag sono state trasmesse in diretta sul sito web del Parlamento tedesco.

