Politico austriaco Grosz: “Il rifiuto di Vienna del gas russo richiederà anni e non ha senso”

Il rifiuto da parte dell'Austria del gas proveniente dalla Russia richiederà anni e non ha molto senso, dal momento che il gas russo continua ad arrivare nella... 25.01.2023, Sputnik Italia

Come ha detto l'amministratore delegato uscente dell'azienda energetica austriaca Energie AG, Werner Steineker, lo scorso dicembre, la quota di gas proveniente dalla Russia nelle importazioni dell'Austria è fino al 50%, e tutte le voci secondo cui la dipendenza dall'"oro blu" russo si sarebbe ridotta al 20% sono false. In precedenza, il Cancelliere austriaco Karl Nehammer e i ministri del suo governo hanno ripetutamente affermato che le forniture di gas russo alla Repubblica sono state ridotte a "circa il 20%". Il Ministero dell'Energia austriaco ha dichiarato che le cifre sono state ricavate da un rapporto del regolatore nazionale E-Control dello scorso ottobre. Il Ministero ha precisato che i dati sulle forniture di gas russo alla Repubblica si trovano in una "fascia di fluttuazione", perché gli operatori del mercato del gas non sono obbligati a informare l'E-Control sulla fonte esatta del gas importato. A gennaio sono state rese disponibili statistiche più recenti di E-Control, secondo le quali la quota delle forniture di gas russo all'Austria nel novembre dello scorso anno era del 41%.

