Nato, premier svedese vuole riapertura dialogo con la Turchia dopo scandalo con il Corano bruciato

Nato, premier svedese vuole riapertura dialogo con la Turchia dopo scandalo con il Corano bruciato

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha sottolineato l'importanza di un'adesione alla NATO il più rapida possibile, in una conferenza stampa tenutasi tra... 25.01.2023

2023-01-25T08:36+0100

2023-01-25T08:36+0100

2023-01-25T08:36+0100

svezia

turchia

nato

La conferenza stampa ha fatto seguito alle allusioni del Ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, secondo cui il suo Paese potrebbe essere costretto a portare avanti la sua candidatura alla NATO senza la Svezia, la cui candidatura è stata bloccata dal persistente disaccordo con la Turchia, l'unico membro dell'alleanza ad aver espresso opposizione. Kristersson ha detto di "comprendere la frustrazione della Finlandia" e ha sottolineato che non può essere esclusa dalla NATO se la Svezia dovesse essere "esclusa in modo permanente". Allo stesso tempo, Kristersson ha sottolineato di volere un "dialogo funzionante" con la Turchia e ha chiesto "calma" nel processo di negoziazione. Nelle ultime settimane, i già complicati colloqui NATO, durante i quali, secondo lo stesso Kristersson, la Turchia aveva avanzato richieste impossibili, sono stati ulteriormente esacerbati da una serie di controversie e manifestazioni che hanno allontanato ancora di più la posizione turca. Tra le altre cose, un pupazzo rappresentante il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato impiccato a Stoccolma durante una manifestazione pro-curda, un giornale svedese ha indetto un concorso di vignette che prendevano in giro Erdogan, e una copia del Corano è stata bruciata vicino all'ambasciata turca dal politico di destra e leader del partito di frangia Hard Line Rasmus Paludan, che l'ha presentata come una celebrazione della libertà di parola. All’inizio della settimana il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiarito bene il concetto che la Svezia non può aspettarsi il sostegno turco all’entrata nella NATO dopo tali manifestazioni a Stoccolma.

