https://it.sputniknews.com/20230125/lavrov-al-summit-brics-di-agosto-verra-discussa-la-creazione-di-una-moneta-unica-16919811.html

Lavrov: al summit BRICS di agosto verrà discussa la creazione di una moneta unica

Lavrov: al summit BRICS di agosto verrà discussa la creazione di una moneta unica

Il ministro degli Esteri russo ha affermato che l'iniziativa per creare la valuta BRICS sarà discussa al vertice in Sudafrica ad agosto. 25.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-25T17:19+0100

2023-01-25T17:19+0100

2023-01-25T17:19+0100

brics

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/16690434_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_264faa7cf7f3410969f8cca87df9c81a.jpg

"È in questa direzione che le iniziative che sono state espresse proprio di recente, letteralmente proprio l'altro giorno, riguardano la necessità di pensare a creare le proprie valute all'interno dei BRICS, all'interno della comunità degli stati latinoamericani e caraibici", ha detto ai giornalisti Sergey Lavrov, dopo i colloqui con il presidente dell'Angola.Il ministro ha aggiunto che "di questo, in particolare, se ne parlerà sicuramente al vertice dei BRICS, che si terrà in Sudafrica a fine agosto". Al vertice sarà invitato anche un gruppo di Paesi africani.In precedenza, il ministro degli Esteri russo, durante la sua visita in Eswatini, ha affermato che non si può fare affidamento sui meccanismi finanziari dell'Occidente, che è pronto a ingannare in qualsiasi momento per il bene di un obiettivo momentaneo, ed è per questo che i BRICS hanno avuto l'idea di creare la propria valuta.Lunedì, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha proposto di pensare alla possibilità di creare una moneta unica MERCOSUR da utilizzare negli insediamenti all'interno dell'unione e ha ricordato che tali discussioni sono in corso nei BRICS. Il presidente brasiliano ha osservato che la creazione di tali valute dovrebbe aiutare a ridurre la dipendenza dal dollaro e facilitare il commercio.Sergey Grishunin, amministratore delegato del servizio di rating NRA, in un commento a RIA Novosti, ha affermato che una valuta unica a tutti gli effetti dei paesi BRICS potrebbe apparire non prima del 2050 e, molto probabilmente, sarà digitale, mentre nel prossimo futuro è del tutto possibile che appaia un paniere di valute dei paesi dell'associazione, che sarà dominato dallo yuan.

https://it.sputniknews.com/20230125/mosca-mette-in-guardia-kiev-dallutilizzo-di-munizioni-contenenti-uranio-16919671.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brics, sergey lavrov