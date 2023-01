https://it.sputniknews.com/20230125/joe-biden-parla-degli-aiuti-militari-allucraina-16920149.html

Joe Biden parla degli aiuti militari all'Ucraina

Joe Biden parla degli aiuti militari all'Ucraina

Il presidente americano Joe Biden parla dalla Casa Bianca del continuo sostegno che gli Stati Uniti forniscono all'Ucraina sotto forma di un flusso costante di... 25.01.2023, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato oggi in una conferenza stampa alla Casa Bianca che gli Stati Uniti si dichiarano pronti ad inviare 31 carri armati M1 Abrams all'Ucraina:Il POTUS ha proseguito spiegando che l'invio ulteriore di armamenti all'Ucraina non è una minaccia alla Russia:Il dato è stato confermato da alti funzionari dell'amministrazione:Biden ha proseguito spiegando che gli Abrams sono "difficili da mantenere e governare", sottolineando che gli Usa manderanno materiale di supporto per la manutenzione degli stessi.

