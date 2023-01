Lukashenko annuncia la proposta di Kiev di concludere un "patto di non aggressione"

"Non so perché gli ucraini lo stiano facendo. Da un lato, ci chiedono di non combattere in ogni caso con l'Ucraina, in modo che le nostre truppe non si spostino lì. Suggeriscono di firmare un patto di non aggressione. E dall'altra parte, preparano questa miscela esplosiva e li armano. In Polonia, Lituania, sono del tutto pazzi. Perché lo fanno? Non è chiaro", ha dichiarato il presidente.