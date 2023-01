https://it.sputniknews.com/20230124/lavrov-il-dollaro-e-inaffidabile-i-brics-vogliono-aumentare-i-pagamenti-in-valute-nazionali-16914052.html

Lavrov: il dollaro è inaffidabile, i BRICS vogliono aumentare i pagamenti in valute nazionali

I Paesi appartenenti all'organizzazione BRICS stanno lavorando attivamente per aumentare i pagamenti in valute nazionali nelle operazioni commerciali e... 24.01.2023, Sputnik Italia

"La quota di valute nazionali negli insediamenti tra i Paesi BRICS è già in rapida crescita. Gli stessi BRICS hanno iniziative che affrontano la necessità di lavorare alla creazione della propria valuta. Il motivo è molto semplice: non possiamo fare affidamento su meccanismi che sono nelle mani di coloro che possono imbrogliare in qualsiasi momento e rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi", ha dichiarato Sergey Lavrov dopo i colloqui avuti con il ministro degli Esteri dell'Eswatini, Thuli Dladla.A giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato al BRICS Business Forum che le cinque principali economie emergenti all'interno del gruppo (Russia, Cina, Brasile, India e Sudafrica) dovrebbero istituire un sistema di riserva internazionale basato sul paniere di valute BRICS.Anche se dovessero volerci anni prima che il gruppo crei il sistema monetario, è probabile che il risultato finale sia un equilibrio tra il sistema del dollaro occidentale concorrente e il paniere di valute dei BRICS.Con l'acronimo BRICS si fa riferimento ad un'associazione informale delle principali economie in via di sviluppo del mondo, costituita nel 2006 per rafforzare la cooperazione tra queste nazioni e adottare un approccio comune alle sfide economiche globali.

