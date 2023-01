https://it.sputniknews.com/20230124/gas-esperto-dellenergia-lancia-lallarme-lindustria-subira-il-maggior-impatto-16915209.html

Gas, esperto dell'energia lancia l'allarme: l'industria subirà il maggior impatto

L'esperto del settore energetico Milos Zdravkovich parla della situazione del gas in Europa, sottolineando come ad essere maggiormente colpita nel prossimo... 24.01.2023, Sputnik Italia

"Nonostante le accuse dei politici tedeschi secondo cui Putin avrebbe chiuso i rubinetti, sembra che la Russia stia ancora riscaldando il Vecchio Continente, che si tratti di esportazioni dirette di petrolio e gas o di garantire il flusso di vettori energetici attraverso il proprio territorio", riferisce l'esperto di energia serbo Milos Zdravkovich, a Sputnik.Secondo lui, Mosca ha ripetutamente dichiarato che la Russia è interessata alla fornitura di energia all'Europa e e ha esortato a scoprire chi esattamente ha fatto esplodere il "Nord Stream".Zdravkovich osserva che il pericolo per l'Unione europea è che non sa "quali prezzi per l'energia lo stanno aspettando", e questo non se parliamo di riscaldamento, ma delle esigenze dell'industria.I beni europei diventeranno molto più costosi di quelli asiatici e americani, cosa che influenzerà negativamente l'economia del Vecchio Continente, prosegue l'esperto.Lo stesso fa osservare che Mosca ha fatto molto in termini di espansione della rete di consumatori stranieri delle fonti energetiche russe:Ha iniziato a preparare le loro aziende per il mercato della regione Asio-Pacifica nel tempo.Zdravkovic sottolinea poi che è impossibile sostituire il gas mancante con GNL: "Senza addentrarmi ulteriormente nella crisi in corso in Ucraina, credo che tutto ciò che sta accadendo al momento sia che la Russia dispone di capacità di riserva in Asia, nella regione Asia-Pacifica. L'Europa no".Se parliamo di gas, l'Europa ha consumato almeno 500 miliardi di metri cubi all'anno, prosegue ancora l'esperto:Effetto boomerangCommentando il cosiddetto "effetto boomerang" per l'Europa a seguito del rifiuto delle fonti energetiche russe, Zdravkovich fa osservare:L'esperto conclude auspicando che una cosa del genere non accada più in futuro, e "che ci sia molta più cooperazione", affinché almeno in questi spazi aperti l'economia possa sconfiggere la politica, parafrasando, "cosa che è molto importante per i cittadini europei".

