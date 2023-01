https://it.sputniknews.com/20230124/eswatini-e-russia-chiederanno-alle-nazioni-unite-di-inviare-rapidamente-fertilizzanti-nel-regno-16913056.html

Lavrov: Eswatini e Russia chiederanno alle Nazioni Unite di inviare rapidamente fertilizzanti al Regno. 24.01.2023, Sputnik Italia

La Russia e l'Eswatini faranno appello al segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres con la richiesta di inviare prontamente parte dei fertilizzanti russi trattenuti in Europa nel Regno, ha dichiarato questo martedì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.Di metà dicembre la notizia che l'Ue avrebbe provveduto a ridurre le sanzioni sulle imprese russe di fertilizzanti, nel quadro degli accordi sulle esportazioni di grano e altri prodotti necessari ai Paesi in via di sviluppo.Eswatini, ufficialmente Regno di ESwatini è uno Stato indipendente dell'Africa Sud-orientale.Insieme al Marocco e al Lesotho è una delle 3 monarchie presenti nel continente africano.

