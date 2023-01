https://it.sputniknews.com/20230123/putin-esorta-lunione-economica-eurasiatica-a-ridurre-i-rischi-derivanti-dalluso-di-valute-estere-16906387.html

Putin esorta l'Unione Economica Eurasiatica a ridurre i rischi derivanti dall'uso di valute estere

Putin esorta l'Unione Economica Eurasiatica a ridurre i rischi derivanti dall'uso di valute estere

L'EAEU comprende Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia. 23.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-23T10:16+0100

2023-01-23T10:16+0100

2023-01-23T10:16+0100

vladimir putin

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/16583468_0:0:2268:1276_1920x0_80_0_0_2382c1bdbae483adb49b58aecaab16a7.jpg

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato stamane che l'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) dovrebbe dare priorità alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso di valute e sistemi di pagamento stranieri nel commercio reciproco e prendere in considerazione la possibilità di collegarsi all'alternativa proposta dalla Russia. Il Presidente russo ha anche esortato l'EAEU a dare priorità allo sviluppo del potenziale tecnologico. Tra i settori economici chiave, il Presidente russo ha elencato l'industria automobilistica e chimica, l'ingegneria dei trasporti, la microelettronica, l'industria aeronautica, la costruzione navale, la farmaceutica, gli ecosistemi digitali, l'energia alternativa, l'ingegneria agricola, la biotecnologia e la produzione di sementi. Putin ha detto che l'armonizzazione dei mercati finanziari creerebbe condizioni favorevoli per i Paesi membri per rimanere all'interno dell'EAEU. Ha anche suggerito di esplorare la possibilità di creare un'agenzia di rating eurasiatica che fornisca strumenti di valutazione per servire la crescente attività economica della regione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, economia