Le forze DPR hanno sequestrato dei terminali Starlink alle forze ucraine - Rogozin

In precedenza, circa 20 mila terminali Starlink sono stati trasferiti in Ucraina. Nell'ottobre dello scorso anno, Musk ha dichiarato che i costi ammontavano a circa 100 milioni di dollari, e che non avrebbe dovuto sostenerli tutti lui, bensì il Pentagono. L'esercito statunitense ha dichiarato di essere in trattativa con l'imprenditore. Allo stesso tempo, il Ministero ha espresso fiducia nel fatto che l'azienda di Musk non sia l'unica in grado di fornire Internet via satellite alle Forze Armate. Il Pentagono ha anche affermato di ritenere necessario che l'esercito ucraino continui a disporre di strutture di comunicazione spaziale. Rogozin guida un gruppo di consiglieri militari, i Lupi dello Zar, nella zona delle operazioni speciali, fornendo assistenza militare e tecnica alle unità LPR e DPR. I consulenti lavorano a stretto contatto con gli sviluppatori di varie attrezzature e complessi militari. L'anno scorso, Rogozin ha trascorso circa tre mesi nella Repubblica Democratica Popolare insieme a un gruppo di consiglieri, è finito sotto il fuoco il 21 dicembre, è stato ferito e ora sta completando la sua riabilitazione a Mosca.

