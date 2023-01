https://it.sputniknews.com/20230123/le-forze-armate-russe-avanzano-lungo-lintera-linea-di-contatto-nella-dpr-16906752.html

Le forze armate russe avanzano lungo l'intera linea di contatto nella DPR

Le forze armate russe avanzano lungo l'intera linea di contatto nella DPR

Il capo ad interim della Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin annuncia l'avanzamento delle truppe russe lungo l'intera linea di contatto nella DPR. 23.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-23T12:19+0100

2023-01-23T12:19+0100

2023-01-23T12:19+0100

la situazione in ucraina

ucraina

kiev

mondo

forze armate

geopolitica

donbass

repubblica popolare di donetsk

donetsk

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/15306894_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_aa474acae1a8a6fe6e527ce82fd7f6b6.jpg

Le unità russe si stanno muovendo lungo quasi l'intera linea di contatto nella DPR, ha affermato Denis Pushilin, capo ad interim della Repubblica popolare di Donetsk.In particolare, il capo della Repubblica fa notare dinamiche positive nella direzione di Ugledar, e buoni progressi vicino a Donetsk.Secondo lui al momento la leadership militare ucraina sta trasferendo in maniera massiccia riserve ad Artemovsk e Maryinka.Oggi, il quartier generale della difesa territoriale della DPR ha annunciato la liberazione degli insediamenti di Dvurechye e Krasnopolyevka nella regione di Artemovsk.Nella stessa Artemovsk, come riportato in precedenza sempre da Pushilin, la situazione è vicina all'accerchiamento operativo.Questa città funge da importante snodo di trasporto per l'approvvigionamento delle truppe ucraine nella regione.

ucraina

kiev

donbass

donetsk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, mondo, forze armate, geopolitica, donbass, repubblica popolare di donetsk, donetsk, diplomazia