Lavrov ha affermato che la Russia non sta più conducendo una guerra ibrida con l'Occidente

“Quando parliamo di quello che sta accadendo lì, in Ucraina, parliamo del fatto che questa non è più una guerra ibrida, ma quasi una guerra vera, che l'Occidente sta preparando da tempo contro la Russia, cercando di distruggere tutto ciò che è russo: dalla lingua alla cultura, ciò che è stato in Ucraina per secoli, vietando alle persone di parlare la loro lingua madre", ha dichiarato il ministro.