La Russia ha deciso di abbassare il livello delle relazioni diplomatiche con l'Estonia

23.01.2023

La Russia abbassa il livello delle relazioni diplomatiche con l'Estonia, secondo il sito web del Ministero degli Affari Esteri.Il Ministero degli Affari Esteri Russo ha definito la decisione dell'Estonia di ridurre radicalmente la composizione dell'ambasciata russa un altro passo ostile, confermando la linea verso il crollo delle relazioni tra i Paesi.Il dipartimento ha convocato l'ambasciatore Margus Laidre nel suo ufficio rivolgendogli forti proteste in merito alle recenti decisioni.All'ambasciatore è stato ordinato di lasciare la Russia entro il 7 febbraio.Tallinn ha chiesto a Mosca di ridurre il personale dell'ambasciata dal primo febbraio: non dovrebbero rimanere più di otto diplomatici e 15 impiegati amministrativi, tecnici e di servizio.L'obiettivo del Ministero degli affari esteri estone è stato dichiarato il raggiungimento della parità nel numero di dipendenti nelle rappresentanze di entrambi i Paesi.Secondo il capo del dipartimento, Urmas Reinsalu, attualmente lavorano in Russia 21 diplomatici estoni e 23 impiegati distaccati.Il ministero degli Esteri russo ha osservato che l'Estonia rimane uno degli Stati più ostili nei confronti della Russia e che la russofobia è stata elevata al rango di "dottrina ufficiale".Ora, secondo la portavoce del ministero Maria Zakharova, il regime estone "ha ottenuto ciò che si merita".

