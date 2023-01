https://it.sputniknews.com/20230123/il-vice-cancelliere-habek-usa-stereotipi-sul-gas-russo-dice-esperto-dellaccademia-di-scienze-russa-16910185.html

Il vice-Cancelliere Habeck usa stereotipi su gas russo, dice esperto dell'Accademia di scienze russa

Il vice-Cancelliere Habeck usa stereotipi su gas russo, dice esperto dell'Accademia di scienze russa

Dall'Accademia russa delle Scienze il Direttore del Centro di studi tedeschi Vladislav Belov risponde in merito alle dichiarazioni del vice-Cancelliere tedesco...

"Ora è conveniente per il vice-Cancelliere tedesco Robert Habeck dire che la Russia è responsabile dell'attuale deficit di gas, iniziato nell'estate del 2021, molto prima dell'azione militare in Ucraina. Allo stesso tempo, usa stereotipi tradizionali, caratteristica di alcuni politici tedeschi, come ad esempio che la Russia possa usare il gas come arma", ha dichiarato a Sputnik Vladislav Belov, vice-Direttore dell'Istituto per l'Europa dell'Accademia russa delle scienze, Direttore del Centro di studi tedeschi.Si dice che la Russia abbia costantemente minacciato la sicurezza energetica della Germania. Il gas russo è stato a lungo una fonte di energia relativamente economica che ha mantenuto l'industria tedesca competitiva nel mondo.Il 21 luglio 2021, in una dichiarazione congiunta con l'allora Cancelliere tedesco Angela Merkel, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato il via libera ai gasdotti, a condizione "che non fossero utilizzati come mezzo di pressione sui suoi partner".Al primo posto, non la Germania, ma l'Ucraina.Poi sono iniziate le speculazioni sulle prospettive delle forniture di gas russo e i prezzi sono aumentati vertiginosamente. Il comportamento degli operatori del mercato del gas è dipeso in larga misura da queste argomentazioni provocatorie."E il graduale abbandono delle fonti energetiche russe, gas, petrolio e ora carbone, è diventato la base della politica del governo Scholz ed è usato come arma contro la Russia", prosegue l'esperto.È vero, dobbiamo rendere omaggio al cancelliere. Ha ritirato il certificato per il funzionamento del Nord Stream 2 e ha bloccato la situazione, e le sanzioni contro il gasdotto sono state imposte solo dagli Stati Uniti, nemmeno da Bruxelles. Questo permette di certificare il ramo superstite entro una settimana, letteralmente.Inoltre, la Russia è pronta a ripristinare le forniture di gas attraverso altri gasdotti."In generale, la Russia è pronta a fornire gas alla Germania, ma gli stessi tedeschi hanno chiuso il rubinetto. Spetta a loro essere in grado di ottenere tutto il gas di cui hanno bisogno per riscaldare le loro case, per riempire gli impianti di stoccaggio e ottenere il gas ai prezzi che sono attualmente sul mercato spot", sottolinea Belov.Quindi in definitiva la dichiarazione di Habeck è un tentativo di convincere i consumatori tedeschi che la colpa per tutti i loro problemi è della Russia.

