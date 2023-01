https://it.sputniknews.com/20230123/il-ministro-esteri-russo-lavrov-in-visita-ufficiale-in-sudafrica-16906183.html

Il ministro Esteri russo Lavrov in visita ufficiale in Sudafrica

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato in visita ufficiale in Sudafrica stamane, come riferisce un corrispondente di Sputnik. 23.01.2023, Sputnik Italia

L'aereo del ministro è atterrato alla base aerea di Waterkloof, alla periferia di Pretoria, questa mattina.Lavrov avrà colloqui con il Ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor e con il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.L'ultima volta che il ministro degli Esteri russo ha incontrato Pandor è stato nel settembre dello scorso anno, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

