Il candidato presidenziale ceco afferma che non invierà truppe per aiutare la NATO

Il candidato presidenziale ceco afferma che non invierà truppe per aiutare la NATO

Il candidato presidenziale ceco Andrej Babis afferma che non invierà truppe per aiutare gli alleati. 23.01.2023

Il candidato presidenziale ceco Andrej Babis ha dichiarato durante un dibattito alla TV ceca che non invierebbe automaticamente le truppe del Paese per aiutare gli alleati in conformità con il quinto articolo della Carta della NATO.L'ex primo ministro ha risposto così quando gli è stato chiesto dal presentatore televisivo se Praga avrebbe aiutato in caso di attacco, ad esempio, alla Polonia o ai paesi baltici.L'ex capo del comitato militare della NATO, Petr Pavel, ha dichiarato invece, in risposta alla stessa domanda, che la Repubblica Ceca avrebbe dovuto adempiere ai suoi obblighi con gli alleati:Un'ora dopo la fine del dibattito, Babis ha scritto su Twitter che non avrebbe voluto, in realtà, rispondere ad una tale domanda.Petr Pavel e Andrei Babis sono arrivati ​​al secondo turno delle elezioni presidenziali nella Repubblica, ricevendo rispettivamente il 35,4 % e il 34,99 % dei voti.Il secondo turno delle elezioni si svolgerà il prossimo 27-28 gennaio.

