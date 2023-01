https://it.sputniknews.com/20230123/ex-ministro-greco-dellenergia-leuropa-paga-caro-il-gas-naturale-lue-non-ha-futuro-16909156.html

Ex ministro greco dell'Energia: l'Europa paga caro il gas naturale, l'UE non ha futuro

Ex ministro greco dell'Energia: l'Europa paga caro il gas naturale, l'UE non ha futuro

Non risparmia forti critiche l'ex-ministro dell'Energia greco Panajotis Lafazanis nei confronti delle politiche europee in fatto di sanzioni e di politiche... 23.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-23T16:32+0100

2023-01-23T16:32+0100

2023-01-23T19:28+0100

grecia

atene

europa

mondo

energia

ue

vladimir putin

russia

gas

risorse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/12242387_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_761376cd92389e69f999bd2968dbae40.jpg

Commentando le dichiarazioni del vice-Cancelliere e ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck secondo cui "Putin ha chiuso il rubinetto del gas", l'ex-ministro dell'Energia greco Panajotis Lafazanis ha dichiarato a Sputnik che sostiene pienamente la posizione dell'ex Vice-cancelliere austriaco, Heinz-Christian Strache, il quale ha affermato che le autorità tedesche hanno paura di dire ai propri cittadini la verità sulle reali ragioni dell'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità e sulla possibile carenza di risorse energetiche.Rincara poi la dose, sottolineando come, a suo dire, l'Europa stia procedendo con una vera e propria auto-disintegrazione e distruzione:L'Europa sta pagando un prezzo elevato per il costoso gas naturale che ora deve acquistare."L'UE oggi sta vivendo un impoverimento e una povertà senza precedenti che non conosce dalla seconda guerra mondiale e, purtroppo, fintanto che continua a intensificare l'aggressiva isteria anti-russa della guerra fredda, fintanto che continua a partecipare attivamente alla guerra in Ucraina, prima l'Europa andrà verso una grande auto-distruzione. L'Europa non ha futuro e la sua gente deve prepararsi a vivere molto peggio di come vive oggi", conclude Lafazanis.In precedenza, il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck aveva affermato che "Metà dell'intera fornitura di gas della Germania è compromessa perché Putin ha chiuso i rubinetti del gas".

https://it.sputniknews.com/20230122/per-ministro-economia-tedesco-e-colpa-della-russia-la-crisi-energetica-16905789.html

grecia

atene

europa

russia

germania

berlino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

grecia, atene, europa, mondo, energia, ue, vladimir putin, russia, gas, risorse, finanza, prezzi, germania, berlino