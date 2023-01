Per ministro Economia tedesco è colpa della Russia la crisi energetica

https://it.sputniknews.com/20230122/per-ministro-economia-tedesco-e-colpa-della-russia-la-crisi-energetica-16905789.html

Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck non è riuscito a pensare a niente di meglio che incolpare Mosca per la crisi del gas. 22.01.2023, Sputnik Italia

"Metà dell'intera fornitura di gas della Germania è compromessa perché Putin ha chiuso la valvola del gas", ha affermato il ministro tedesco alla cerimonia di apertura del terminal di GNL galleggiante a Brunsbüttel. Secondo NDR, Berlino prevede di spendere 9,7 miliardi di euro per il progetto di costruzione di cinque terminali GNL. Secondo Alexander Kamkin, ricercatore presso il Centro di Studi Politici e Comparativi dell'università di Economia Mondiale e Politica Internazionale dell'Accademia Russa delle Scienze, RAS, le dichiarazioni di Habeck siano un esempio di comportamento cinico. Per compensare le forniture di gas, sevono nuovi fornitori e l'Europa ha trovato in particolare gli Stati Uniti, che sono felici di vendere il loro GNL a prezzi gonfiati. Ricordiamo che l'Europa, sotto la pressione degli Stati Uniti, ha rifiutato in prima persona il gas russo. A maggio, la Polonia ha smesso di pompare attraverso la linea Yamal-Europa e l'Ucraina ha dimezzato il transito di gas dalla Russia alla Ue.Le conseguenze per l'Italia sulla rinuncia al gas russo Non è sicuramente migliorata la situazione relativa al mercato del gas in Italia dopo il sostanziale azzeramento delle forniture russe a seguito delle tensioni geopolitiche per il conflitto ucraino.Nel 2021, prima della crisi ucraina e della conseguente sospensione della cooperazione energetica tra Russia e Unione Europea, in Italia la tariffa del gas per un'utenza comune (famiglia) era pari a 0,81 centesimi d'euro per metro cubo. Nel 2022 a seguito della drastica riduzione delle forniture di gas russo, sostituito in grossa parte dal GNL statunitense più caro, e della correzione al rialzo del prezzo nei mercati internazionali, la tariffa media annuale del gas in Italia per un comune consumatore è cresciuta a 1,22 € per metro cubo, che in termini percentuali equivale a un +50%.

