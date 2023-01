https://it.sputniknews.com/20230122/macron-francia-e-germania-diventino-i-pionieri-della-rinascita-delleuropa-16905305.html

Macron: Francia e Germania diventino i pionieri della rinascita dell'Europa

Macron: Francia e Germania diventino i pionieri della rinascita dell'Europa

Francia e Germania devono diventare i "pionieri del rinascimento" dell'Europa, ha affermato domenica il presidente francese Emmanuel Macron. 22.01.2023, Sputnik Italia

2023-01-22T16:55+0100

2023-01-22T16:55+0100

2023-01-22T16:55+0100

francia

germania

ue

politica

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13506438_0:107:2486:1505_1920x0_80_0_0_cdbd8a9a5684f5c3c5c1278e6caf1e08.jpg

Ha anche osservato che Francia e Germania devono diventare pionieri nell'innovazione e nella tecnologia per costruire un futuro prospero e verde per l'Europa e incenticare la produzione europea per rendere il continente "un campione di nuove tecnologie e intelligenza artificiale".Domenica a Parigi si tiene una cerimonia in occasione del 60° anniversario della firma del Trattato dell'Eliseo, accordo di amicizia tra Francia e Germania, siglato dai leader dei due Paesi, firmato da Charles de Gaulle e Konrad Adenauer, il 22 gennaio 1963, al Palazzo dell'Eliseo a Parigi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato nella capitale francese. Lo stesso giorno si terrà una riunione del 24° Consiglio dei ministri franco-tedesco.

francia

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

francia, germania, ue, politica, emmanuel macron