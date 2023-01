Le autorità greche hanno mostrato agli ambasciatori europei una recinzione al confine con la Turchia

https://it.sputniknews.com/20230122/le-autorita-greche-hanno-mostrato-agli-ambasciatori-europei-una-recinzione-al-confine-con-la-16905177.html

Le autorità greche hanno informato gli ambasciatori di 27 paesi dell'UE, l'accordo di Schengen e il Regno Unito sulla protezione del confine terrestre con la... 22.01.2023, Sputnik Italia

Gli ambasciatori hanno anche visitato il porto di Alessandropoli, attraverso il quale vengono consegnate attrezzature militari in Ucraina e nell'Europa orientale.Il ministro della Protezione dei cittadini Takis Theodorikakos ha detto agli ambasciatori che per frenare l'immigrazione clandestina, il governo greco ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza alle frontiere e, nell'ambito del progetto Akritas, sta iniziando a costruire altri 35 chilometri di recinzione sul confine terrestre con la Turchia nella prima fase a Evros. Il bilancio del progetto è di 100 milioni di euro ed è interamente coperto dal bilancio statale della Grecia.Al confine è già stata costruita una recinzione lunga 37,5 chilometri, è stata mostrata agli ambasciatori.Secondo il ministro, nel 2022 in Grecia è stato impedito l'ingresso illegale in Europa a 260.000 immigrati clandestini e sono stati arrestati circa 1.500 trafficanti di esseri umani.Nel porto di Alessandropoli, agli ambasciatori hanno raccontato dell'importanza della città e del suo porto per la regione, i Balcani e l'Europa nel suo insieme.Il porto di Alessandropoli è diventato il più grande porto per il transito di armi americane verso l'Europa orientale e l'Ucraina. Secondo i resoconti dei media, nel solo mese di luglio vi sono stati inviati 2.500 veicoli militari e altre armi. Nel dicembre 2022, gli Stati Uniti hanno inviato 19 treni di equipaggiamento militare in Europa via Alessandropoli.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha osservato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo.

